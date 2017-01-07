У Страсбурзі попрощалися з Гельмутом Колем

У Страсбурзі в будівлі Європарламенту в суботу, 1 липня, відбулася перша в історія ЄС загальноєвропейська церемонія прощання з політиком.

Прощалися з померлим 16 червня колишнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем, повідомляє DW.

На церемонії виступили керівники структур ЄС і лідери низки великих країн. Україну представляв президент Петро Порошенко.

"Завжди і всюди він захищав людську гідність, виступав проти побудови мурів, залізних завіс та проти тоталітарних режимів", – зазначив у своїй промові голова Європарламенту Антоніо Таяні.

Своєю чергою голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав Коля своїм "вірним другом" та "велетнем повоєнного часу".

"Коль був патріотом Німеччини, але також і патріотом Європи. (…) Європа багато в чому йому зобов'язана", –наголосив Юнкер.

Президент Європейської Ради Дональд Туск вказав, що Коль став основоположником возз'єднання Західної та Східної Європи та відзначив його "велику заслугу" у примиренні ФРН і Польщі.

"Любий федеральний канцлере Коль! У тому, що я тут стою, ваша роль була вирішальною. Дякую вам за шанс, який ви мені надали. Я схиляюся перед вами та перед пам'яттю про вас – у вдячності та смиренності", – сказала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у своїй промові.

Вона також згадала про розбіжності у поглядах з екс-канцлером та зазначила, що на тлі його досягнень вони "є нічим". Гельмут Коль запам'ятається як "будівник мостів" між державами та людьми, додала Меркель.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на неоціненному внеску Коля у справу побудови об'єднаної Європи. Політик-центрист додав, що для Парижа екс-канцлер був "ключовим партнером, життєво важливим союзником та невтомним будівником мостів", який зводив їх замість створення кордонів.

"Але більше, ніж усе це, він був другом для Франції", – зазначив французький лідер.

"21-е століття в Європі настало за його годинником", – метафорично висловився екс-президент США Білл Клінтон.

Він зауважив, що Коль боровся за мирний світ, де ніхто б ні над ким не домінував.

"І ми любимо тебе за це", – резюмував колишній очільник Білого дому та наголосив, що екс-канцлер прожив "хороше життя".

Президент України Петро Порошенко зазначив, що сьогодні настав час повчитися у канцлера Коля "вирішувати складні проблемні питання".

"Сьогодні тут, у Страсбурзі, Німеччина, Європа і весь світ прощалися з великим німцем, великим канцлером, який об'єднав Німеччину, великим лідером об'єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну та український народ в сім'ї європейських народів. І сьогодні тут це дуже чітко прозвучало", – сказав Порошенко у відеозверненні, розміщеному в суботу на сторінці Адміністрації президента України.

За його словами, особливістю Коля була здатність вирішувати питання, "які вирішити абсолютно неможливо".

"Це він знайшов правильну мову з тодішнім Радянським Союзом. Це він зробив великі кроки, щоб був мир, і щоб в Європі ніколи більше не почалася війна. З його зусиллями було створено євро, розширений Євросоюз, укріплена євроатлантична інтеграція і створені кроки, які сьогодні формують Європу", – сказав президент України.

"Я сьогодні віддав від імені українського народу честь великого німця і великому європейцеві з вдячністю за все, що було зроблено", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 16 червня в німецькому місті Людвігсхафен на 88-му році життя помер колишній канцлер ФРН Гельмут Коль. Після церемонії у Страсбурзі його тіло доправили до ФРН, щоб поховати на кладовищі у місті Шпаєр.