У віці 88 років помер колишній канцлер ФРН Гельмут Коль
"Колишній канцлер Гельмут Коль помер у своєму будинку в Людвігсхафені вранці", - повідомляє російська служба ВВС з посиланням на німецьке видання Bild.
Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.
Гельмут Коль, якого називають "батьком об'єднання", обіймав посаду канцлера Німеччини довше за всіх своїх попередників чи наступників - з 1982 по 1998 роки. Він був при владі у ФРН під час закінчення холодної війни і об'єднання Німеччини, а також став першим канцлером об'єднаної країни.
Також разом з президентом Франції Франсуа Міттераном він заклав фундамент єдиної європейської валюти євро.
Нагадаємо, що внучка і прийомна донька Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві і загинула.
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