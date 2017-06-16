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У віці 88 років помер колишній канцлер ФРН Гельмут Коль

Офіційно ця інформація наразі не підтверджена
У німецькому місті Людвігсхафен на 88-му році життя помер колишній канцлер ФРН Гельмут Коль.
У віці 88 років помер колишній канцлер ФРН Гельмут Коль Гельмут Коль: Фото: Norbert Neetz

"Колишній канцлер Гельмут Коль помер у своєму будинку в Людвігсхафені вранці", - повідомляє російська служба ВВС з посиланням на німецьке видання Bild.

Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Гельмут Коль, якого називають "батьком об'єднання", обіймав посаду канцлера Німеччини довше за всіх своїх попередників чи наступників - з 1982 по 1998 роки. Він був при владі у ФРН під час закінчення холодної війни і об'єднання Німеччини, а також став першим канцлером об'єднаної країни.

Також разом з президентом Франції Франсуа Міттераном він заклав фундамент єдиної європейської валюти євро.

Нагадаємо, що внучка і прийомна донька Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві і загинула.

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16 06 2017 19:18
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