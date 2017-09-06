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Внучка Хрущова загинула під колесами потяга, - ЗМІ

77-річну Юлію Хрущову збив поїзд Внуково - Москва
Внучка і прийомна донька Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві і загинула.
Внучка Хрущова загинула під колесами потяга, - ЗМІ Юлія Хрущова. Фото: kpcdn.net

Інцидент стався на станції "Сонячна" Київського напрямку МЗ. За словами джерела, 77-річну Юлію Хрущову збив поїзд Внуково - Москва. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У прес-службі управління МВС на транспорті підтвердили факт смерті жінки 1940 року народження, не уточнивши подробиць. У довідковій службі столичної "швидкої" допомоги агентству підтвердили загибель жінки з таким ім'ям і такого віку.

"Юлія Леонідівна Хрущова у віці 77 років сьогодні померла", - повідомив співрозмовник агентства.

Юлія Хрущова народилася в 1940 році в родині Леоніда Хрущова, сина майбутнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. У 1943 році Леонід Хрущов, колишній льотчик-винищувач, не повернувся з бойового завдання. Після цього його батько удочерив дівчинку.

Нагадаємо, 24 травня у Москві вночі помер режисер театру Російської армії, народний артист Росії - онук Йосипа Сталіна - Олександр Бурдонський.

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09 06 2017 10:29
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