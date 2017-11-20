У супермаркеті чоловік кинув дитину на підлогу, дівчинка знепритомніла, - ВІДЕО

У Кропивницькому патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно вчинив насилля над дитиною, а потім відмовив їй у фаховій медичній допомозі.

19 листопада, увечері в Кропивницькому в одному з супермаркетів біля молочного відділу 3-річна дівчинка почала вередувати й просити купити їй йогурт. Дитина сіла на підлогу. Чоловік узяв її на руки, а потім перекинув через плече – хотів, напевно, понести її. Проте не втримав і дитина з висоти впала на кахлі.

Після того чоловік підняв непритомну дитину й вийшов з магазину. Очевидці одразу ж зателефонували в поліцію. Проте коли правоохоронці приїхали, чоловіка з дівчинкою вже там не було. Охоронець супермаркету показав їм відео інциденту з камери спостереження, - повідомляє патрульна поліція Кропивницького.

Патрульні опитали мешканців сусідніх будинків, які й вказали, де живе дівчинка.

"Піднявшись на 4-й поверх однієї з багатоповерхівок на вулиці Пацаєва, в одній з квартир почули дитячий крик. З дозволу господаря житла патрульні потрапили до помешкання та виявили двох його маленьких діточок, однією з яких була 3-річна дівчинка, яка лежала на дивані у непритомному стані. За диваном ховався 33-річний чоловік, товариш родини, який зізнався, що саме він впустив дитину на підлогу в супермаркеті, намагаючись відтягнути маленьку дівчинку від відділу з молочною продукцією", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці уточнюють, що батько дитини про її падіння знав, проте не надав цій ситуації великого значення, мовляв, його друг впустив дівчинку випадково і скоро все минеться.

Поліцейські викликали швидку допомогу.

"Громадянина, який, ймовірно, вчинив насилля над дитиною, затримали та доправили до міського відділу поліції. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та сповістили працівників ювенальної превенції. Пізніше з’ясувалося, що затриманий чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Наразі справою займаються слідчі", - зазначають у патрульній поліції Кропивницького.

Нагадаємо, у Бердичеві мати залишила на два дні в холодній хаті трьох маленьких дітей. Старшому з них - всього вісім років, а молодшій дівчинці - три роки.