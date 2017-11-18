У Бердичеві мати замкнула трьох дітей на два дні в неопалюваному будинку
З міської служби у справах дітей надійшло повідомлення, що старший хлопчик довго не з'являвся в школі. Тому поліцейські разом з соціальними працівниками вирішили провідати родину, повідомляє облуправління поліції в Житомирській області. Виявилося, що будинок закритий, але діти перебувають всередині.
Дитина через вікно розповіла, що мама закрила їх на два дні, залишивши гречку з цибулею. Хлопчик поскаржився, що вони сильно замерзли і хочуть їсти, а молодша сестра постійно плаче.
Поліцейським вдалося знайти 27-річну матір, яка відчинила будинок. Всередині було дуже брудно і холодно, оскільки будинок відключили від опалення. Щоб зігріти сестру, старші хлопчики навіть підкладали їй в ліжко кошенят. Дітей забрали в лікарню, у всіх трьох діагностовано переохолодження і простудні захворювання.
Дітей забрали в лікарню, у всіх трьох діагностовано переохолодження і простудні захворювання. Мати виховує дітей сама і перебуває на обліку в соцслужбі, але в поле зору поліції ніколи не потрапляла, не зловживає спиртним.
Тепер же ситуацію в сім'ї поліція бере під особливий контроль. Жінку можуть позбавити батьківських прав. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу - залишення в небезпеці.
Нагадаємо, що поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна".
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