У Бердичеві мати замкнула трьох дітей на два дні в неопалюваному будинку

Дітей забрали в лікарню, у всіх трьох діагностовано переохолодження і простудні захворювання

У Бердичеві мати залишила на два дні в холодній хаті трьох маленьких дітей. Старшому з них - всього вісім років, а молодшій дівчинці - три роки.

З міської служби у справах дітей надійшло повідомлення, що старший хлопчик довго не з'являвся в школі. Тому поліцейські разом з соціальними працівниками вирішили провідати родину, повідомляє облуправління поліції в Житомирській області. Виявилося, що будинок закритий, але діти перебувають всередині.

Дитина через вікно розповіла, що мама закрила їх на два дні, залишивши гречку з цибулею. Хлопчик поскаржився, що вони сильно замерзли і хочуть їсти, а молодша сестра постійно плаче.

Поліцейським вдалося знайти 27-річну матір, яка відчинила будинок. Всередині було дуже брудно і холодно, оскільки будинок відключили від опалення. Щоб зігріти сестру, старші хлопчики навіть підкладали їй в ліжко кошенят. Дітей забрали в лікарню, у всіх трьох діагностовано переохолодження і простудні захворювання.

Дітей забрали в лікарню, у всіх трьох діагностовано переохолодження і простудні захворювання. Мати виховує дітей сама і перебуває на обліку в соцслужбі, але в поле зору поліції ніколи не потрапляла, не зловживає спиртним.

Тепер же ситуацію в сім'ї поліція бере під особливий контроль. Жінку можуть позбавити батьківських прав. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу - залишення в небезпеці.