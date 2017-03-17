У Сирії унаслідок авіатаки на мечеть загинули понад 40 людей

Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви

Унаслідок авіаудару невпізнаних військових літаків на мечеть в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення.

Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви, - повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Агентство зазначає, що Аль-Джина знаходиться на північний захід від Алеппо, на територіях, контрольованих протистоять урядовим силам Башара Асада і повстанцями. У цьому районі авіаудари наносили і американські літаки, й літаки Сирії і Росії.

Журналіст німецького видання "Bild" Джуліан Ріпці у себе в Twitter написав про не менш ніж 62 загиблих.

За його інформацією, яка підозрюється в нанесенні авіаудару є Росія.

Зазначимо,в Сирії у 2016 році щонайменше 652 дитини були вбиті, це рекордна кількість жертв за час збройного конфлікту в країні.