У Сирії унаслідок авіатаки на мечеть загинули понад 40 людей
Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви, - повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.
Агентство зазначає, що Аль-Джина знаходиться на північний захід від Алеппо, на територіях, контрольованих протистоять урядовим силам Башара Асада і повстанцями. У цьому районі авіаудари наносили і американські літаки, й літаки Сирії і Росії.
Журналіст німецького видання "Bild" Джуліан Ріпці у себе в Twitter написав про не менш ніж 62 загиблих.
За його інформацією, яка підозрюється в нанесенні авіаудару є Росія.
Зазначимо,в Сирії у 2016 році щонайменше 652 дитини були вбиті, це рекордна кількість жертв за час збройного конфлікту в країні.
Нагадаємо, 11 березня від двох вибухів, що о пролунали в Старому місті Дамаска загинули щонайменше 44 особи, ще 40 отримали поранення.
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