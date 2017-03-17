У Сирії війська Асада збили ізраїльський літак

Командування сирійської армії повідомляє, що рано вранці в п'ятницю літаки ВПС Ізраїлю вторглися в повітряний простір Сирії, один з них був збитий.

У повідомленні сирійського командування йдеться, що на політ зреагували системи ППО і один з літаків був збитий над "окупованими" територіями. Уточнюється, що інцидент мав місце біля Пальміри, повідомляє Reuters.

Також, сирійська армія повідомляє, що був пошкоджений ще один ізраїльський літак.

В армії Ізраїлю повідомлення про втрату літака спростовують. У повідомленні прес-служби армії Ізраїлю заявили, що інцидент дійсно мав місце і одна з сирійських ракет була випущено по літаках, однак "небезпеки для наших сил і громадян Ізраїлю не було".

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару невпізнаних військових літаків на мечеть в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення. Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви.

8 лютого в напрямку ізраїльського міста Ейлат вночі було випущено чотири ракети, три з яких перехопила військова система "Залізний купол". Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ракети були випущені із Синайського півострова в Єгипті.