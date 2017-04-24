CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіація сирійських урядових сил завдала ударів по району Хула в провінції Хомс в центральній частині Сирії, в результаті загинули п'ятеро мирних мешканців, ще 15 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії внаслідок авіаударів армії Асада загинули п'ятеро мирних осіб
Всього було завдано 18 ударів
Сирія. Фото: Reuters
Сирійські військові літаки з ночі 23 квітня завдали 18 ударів по населених пунктах Телдо, Телдехеп і Кеферлаха. Серед загиблих мирних мешканців - дві жінки. Про це повідомляє Анадолу.
Район Хула знаходиться під облогою режиму сирійського президента Башара Асада вже п'ять років.
Нагадаємо, вчора по підконтрольному повстанцям Ідлібі на півночі Сирії було нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.
Раніше в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.
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