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Теракт у сирійському Аазазі: загинуло 60 людей, - ОНОВЛЕНО

Більшість жертв - мирне населення
Щонайменше 25 людей стали жертвами вибуху, що прогримів у місті Аазаз, розташованому в 10 км від кордону з Туреччиною на півночі Сирії.
Теракт у сирійському Аазазі: загинуло 60 людей, - ОНОВЛЕНО Наслідки вибуху автомобіля в сирійському Аазазі. Фото: Sky News Arabia

У повітря злетів замінований автомобіль, повідомляє Sky News Arabia з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Більшість жертв - мирне населення.

При цьому наголошується, що десятки людей отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані.

Оновлення. Кількість жертв вибуху в сирійському місті Аазаз зросла до 60 осіб, повідомляє "Анадолу" з посиланням на інформацію управління цивільної оборони Аазаза.

"У результаті теракту в підконтрольному опозиції районі Аазаз сирійської провінції Алеппо загинули, щонайменше, 60 осіб, ще 50 поранені", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що вибух стався поблизу місцевого суду. Довколишнім будівлям завдано серйозної матеріальної шкоди.

Нагадаємо, що в місті Джабль в сирійській провінції Латакія стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше дев'ять людей.

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07 01 2017 15:37
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