Теракт у сирійському Аазазі: загинуло 60 людей, - ОНОВЛЕНО
У повітря злетів замінований автомобіль, повідомляє Sky News Arabia з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.
Більшість жертв - мирне населення.
При цьому наголошується, що десятки людей отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані.
Оновлення. Кількість жертв вибуху в сирійському місті Аазаз зросла до 60 осіб, повідомляє "Анадолу" з посиланням на інформацію управління цивільної оборони Аазаза.
"У результаті теракту в підконтрольному опозиції районі Аазаз сирійської провінції Алеппо загинули, щонайменше, 60 осіб, ще 50 поранені", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що вибух стався поблизу місцевого суду. Довколишнім будівлям завдано серйозної матеріальної шкоди.
Нагадаємо, що в місті Джабль в сирійській провінції Латакія стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше дев'ять людей.
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