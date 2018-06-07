У таборах в Україні живуть понад 100 тисяч ромів, – Князєв

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні у близько 3,1 тисячі таборів живуть понад 100 тисяч ромів.

"Це кількість ромів, які проживають саме в таборах. У цьому році до поліції надійшло шість повідомлень щодо нападу на такі поселення: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській", – повідомив очільник НПУ.

Він додав, що наразі в поліції зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, з яких чотири за фактами хуліганських дій, три – за ознаками порушення рівноправності громадян, одне – за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, а також одне провадження – за фактом умисного вбивства. Усі ці злочини є однотипними і пов'язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді.

"Мета правопорушень – публічне знищення таких поселень та збурення соціальної напруги в державі. Усі ці напади – добре сплановані та організовані. До них причетні парамілітарні громадські організації, які хибно позиціонують себе захисниками правопорядку, незаконно наділивши самі себе функціями забезпечення публічної безпеки", – підкреслив Сергій Князєв.

Нагадаємо, після нападу на ромів під Львовом поліція вирішила провести комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.