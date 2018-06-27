В Україні поліція вживатиме термінові заходи щодо захисту ромів

Після нападу на ромів під Львовом поліція вирішила провести комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Про це 27 червня під час селекторної наради за участю керівників територіальних підрозділів повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-центр МВС.

За його словами, поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни.

Відтак, співробітники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні вживатимуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування осіб ромської національності, а також їх транзит державою.

"Ми повинні забезпечити їхню безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено та локалізовано", – наголосив очільник Нацполіції.

Крім того, Князєв зобов'язав керівників обласних підрозділів, де в штаті карного розшуку ще не було створено підрозділи з розкриття злочинів, що має ознаки порушення рівноправності людини, терміново їх створити та прозвітувати про виконання.

Нагадаємо, 23 червня вночі в лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності. Одна людина загинула. Поліцейські затрималисімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу.

За фактом було відкрито кримінальні провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.

Представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.