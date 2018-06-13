CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Таїланду затримала громадянина України, підозрюваного в розкраданні $600 тис. із банкоматів за допомогою спеціального обладнання для крадіжки даних банківських карток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді затримали українця за підозрою в крадіжці $600 тис із банкоматів
Як вважають слідчі, на вкрадені кошти зловмисники придбали елітну нерухомість на таїландському острові Пхукет
Фото: з вільних джерел
За словами правоохоронців, затриманий діяв у складі злочинного угруповання. Протягом тривалого часу злочинці зчитували інформацію з банківських карток за допомогою скімерів, повідомляють "РИА Новости".
Як вважають слідчі, на вкрадені кошти зловмисники придбали елітну нерухомість на таїландському острові Пхукет.
Протягом обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили понад 50 підроблених банківських карток, а також апаратуру для зчитування даних із банкоматів.
Нагадаємо, що італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.
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