У телерекламі Бойка "замалювали" український прапор, - ВІДЕО

На відео є кадри, які зображають Верховну Раду з висоти пташиного польоту. На верхівці куполу парламенту майорить український прапор, але на записі замість нього "розмита" пляма

У рекламі кандидата в президенти Юрія Бойка на телеканалі "Інтер" приховали прапор України.

Це можна побачити на ролику, опублікованому в Youtube.

Хоча українське законодавство і забороняє демонструвати в рекламі державні символи, на цьому ж відео є соратник Бойка Вадим Рабінович, на піджаку якого прикріплений депутатський значок у вигляді прапору України. Його ніхто не замальовував.

Крім того, незрозуміло, чому парламент зняли з такого ракурсу, щоб у кадр потрапив прапор і його довелося ховати.

Нагадаємо, що стратегічна рада об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішила висунути екс-співголову партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка єдиним кандидатом на виборах президента України у 2019 році.