У Тернополі 6-річний хлопчик просив перехожих допомогти 1-місячному братові, дітей вдома залишила самих
Про це повідомляє Патрульна поліція Тернополя.
"Допоможіть, братик плаче, а я не знаю, що робити", – з таким проханням звернувся 6-річний хлопчик до перехожої. Розповів жінці, що мами вдома немає, а він сам з одномісячним братиком. Тернополянка зайшла до хати, побачила, що дитина не обманює і одразу викликала патрульних. Це трапилося 29 вересня, близько 13-ї години.
Прибувши на виклик на вулицю За Рудкою, інспектори зустріли заявницю і двох малолітніх дітей. Будинок, у якому вони мешкали, був дуже неохайним, повсюди суцільна антисанітарія. Хлопчик пожалівся патрульним, що він голодний.
"Ми купили йому поїсти і викликали працівників ювенальної превенції. Хлопчик був дуже привітним, розповідав, що мати пішла з дому ще вранці, а їх залишила самих", – зазначив патрульний Андрій.
Опісля приїхали представники служби у справах дітей. Оцінивши умови в яких проживають діти, вирішили, що найкраще їх буде забрати до притулку. Матір до того часу так і не з’явилася.
Нагадаємо, що в місті Охтирка Сумської області жінка прив'язала 7-річного хлопчика до дерева і погрожувала вчинити так само з його братом-близнюком "з метою виховання".
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