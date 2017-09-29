У Тернополі 6-річний хлопчик просив перехожих допомогти 1-місячному братові, дітей вдома залишила самих

Після того, як дітей забрали до притулку, мати досі не з'явилася

Патрульні Тернополя попіклувалися про малолітніх дітей, яких залишили без нагляду.

Про це повідомляє Патрульна поліція Тернополя.

"Допоможіть, братик плаче, а я не знаю, що робити", – з таким проханням звернувся 6-річний хлопчик до перехожої. Розповів жінці, що мами вдома немає, а він сам з одномісячним братиком. Тернополянка зайшла до хати, побачила, що дитина не обманює і одразу викликала патрульних. Це трапилося 29 вересня, близько 13-ї години.

Прибувши на виклик на вулицю За Рудкою, інспектори зустріли заявницю і двох малолітніх дітей. Будинок, у якому вони мешкали, був дуже неохайним, повсюди суцільна антисанітарія. Хлопчик пожалівся патрульним, що він голодний.

"Ми купили йому поїсти і викликали працівників ювенальної превенції. Хлопчик був дуже привітним, розповідав, що мати пішла з дому ще вранці, а їх залишила самих", – зазначив патрульний Андрій.

Опісля приїхали представники служби у справах дітей. Оцінивши умови в яких проживають діти, вирішили, що найкраще їх буде забрати до притулку. Матір до того часу так і не з’явилася.

Нагадаємо, що в місті Охтирка Сумської області жінка прив'язала 7-річного хлопчика до дерева і погрожувала вчинити так само з його братом-близнюком "з метою виховання".