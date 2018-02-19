У Трампа в Китаї намагалися відібрати "ядерну валізку"

Співробітники спецслужб Китаю під час візиту глави США Дональда Трампа в Пекін спробували відібрати у його помічника валізу з секретними кодами запуску американських ядерних ракет.

Охорона президента завадила цьому. Пекін вибачився перед Вашингтоном за інцидент і попросив не розголошувати про це.

"Ядерна валізка" - це чорний кейс з кодами безпеки, які потрібні президенту США для того, щоб віддати наказ про запуск ядерних ракет. За безпеку цього об'єкта відповідають співробітники Секретної служби, відомства, що займається охороною глави держави, його сім'ї і Білого дому. Відповідно до закону, людина з "ядерною валізкою" повинна бути завжди неподалік від президента. Коли делегація американського лідера заходила в одне із приміщень Будинку народних зібрань в Пекіні, де повинні були пройти переговори з китайськими партнерами, співробітники спецслужб КНР перегородили шлях людині з чорним кейсом, інформує CNBS з посиланням на п'ятьох очевидців.

Члени делегації США швидко сповістили главу адміністрації Трампа Джона Келлі про те, що трапилось. Той прибіг на місце події і дав супроводу президента команду заходити в приміщення.

"Потім відбулася метушня. Китайський офіцер безпеки схопив Келлі, але той відштовхнув його руку, а потім агент Секретної служби США схопив китайського співробітника і повалив його на землю", - пише видання. Через деякий час делегація домовилася з представниками КНР і візит продовжився відповідно до розкладу. Китайська сторона попросила нікому не розповідати про цей ганебний інцидент, відзначає видання.

Перед прибуттям делегації Трампа американці пояснили китайським колегам звичні у США процедури безпеки. На жаль, хтось із співробітників спецслужб КНР, або не слухав, або просто вирішив потурбувати партнерів, ігноруючи протокол. Видання зазначає, що "ядерна валізка" не потрапила до рук китайців, вони навіть не встигли до неї доторкнутися. Пекін приніс вибачення делегації США, назвавши подію непорозумінням.

Відзначимо, що США знаходяться на порозі торговельної війни з Китаєм, повідомляє Vox. Трамп розглядає можливість оподаткувати імпорт сталі та алюмінію. Вони привозяться в основному з КНР. Таким чином, Білий дім намагається підтримати американських виробників. Пекін незадоволений подібною ініціативою і рекомендував Вашингтону "двічі подумати" перед введенням нових тарифів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності модернізувати американський ядерний арсенал.

Раніше, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп підкреслив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює".