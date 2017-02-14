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У центрі Києва пролунав потужний підземний вибух, - ФОТО

Внаслідок вибуху з-під землі вилетів стовп вогню
У Києві на вулиці Короленківській, недалеко від станції метро "Олімпійська", прогримів підземний вибух.
У центрі Києва пролунав потужний підземний вибух, - ФОТО Фото: "Магнолія ТВ"

"Ще декілька хвилин тому двоє спокійно йшли вздовж вулиці вул. Короленківська, що на правому березі Києва... Прямо під ногами перехожих прогримів потужний вибух. З-під землі вилетів стовп вогню. За словами свідків, одяг чоловіків моментально зайнявся", - повідомляє "Магнолія ТВ".

Зараз на місці події працює аварійна служба газу. Також з'ясовуються причини вибуху.


Фото: "Магнолія ТВ" 

Нагадаємо, що в Києві горів радіоринок "Караваєві дачі"За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.

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14 02 2017 15:34
ТЕГИ: газ, Київ, вибух
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