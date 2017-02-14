У центрі Києва пролунав потужний підземний вибух, - ФОТО

У Києві на вулиці Короленківській, недалеко від станції метро "Олімпійська", прогримів підземний вибух.

"Ще декілька хвилин тому двоє спокійно йшли вздовж вулиці вул. Короленківська, що на правому березі Києва... Прямо під ногами перехожих прогримів потужний вибух. З-під землі вилетів стовп вогню. За словами свідків, одяг чоловіків моментально зайнявся", - повідомляє "Магнолія ТВ".

Зараз на місці події працює аварійна служба газу. Також з'ясовуються причини вибуху.



Фото: "Магнолія ТВ"

Нагадаємо, що в Києві горів радіоринок "Караваєві дачі". За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.