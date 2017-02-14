CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вулиці Короленківській, недалеко від станції метро "Олімпійська", прогримів підземний вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва пролунав потужний підземний вибух, - ФОТО
Внаслідок вибуху з-під землі вилетів стовп вогню
Фото: "Магнолія ТВ"
"Ще декілька хвилин тому двоє спокійно йшли вздовж вулиці вул. Короленківська, що на правому березі Києва... Прямо під ногами перехожих прогримів потужний вибух. З-під землі вилетів стовп вогню. За словами свідків, одяг чоловіків моментально зайнявся", - повідомляє "Магнолія ТВ".
Зараз на місці події працює аварійна служба газу. Також з'ясовуються причини вибуху.
Фото: "Магнолія ТВ"
Нагадаємо, що в Києві горів радіоринок "Караваєві дачі". За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.
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