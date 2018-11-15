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У центрі Києва знову прорив труби, - ВІДЕО

Ускладнено рух транспорту
У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.
У центрі Києва знову прорив труби, - ВІДЕО Фото: rbc.ua

Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту.

Відео прориву труби у Facebook опублікував журналіст Сергій Грішин.

Нагадаємо, що в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, через що гаряча вода затопила проїжджу частину.

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15 11 2018 10:58
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