У центрі Києва знову прорив труби, - ВІДЕО Ускладнено рух транспорту

У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.

Фото: rbc.ua

Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту. Відео прориву труби у Facebook опублікував журналіст Сергій Грішин. Нагадаємо, що в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, через що гаряча вода затопила проїжджу частину.

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