CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва знову прорив труби, - ВІДЕО
Ускладнено рух транспорту
Фото: rbc.ua
Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту.
Відео прориву труби у Facebook опублікував журналіст Сергій Грішин.
Нагадаємо, що в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, через що гаряча вода затопила проїжджу частину.
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