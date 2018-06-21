Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Миколаєва водії влаштували перестрілку

Причиною конфлікту стало місце на парковці
У центрі Миколаєва сталася перестрілка між водіями на очах у дітей. В результаті події ніхто не постраждав.
У центрі Миколаєва водії влаштували перестрілку Фото: з вільних джерел

Інцидент стався вранці у четвер, 21 червня на Центральному проспекті біля готелю "Миколаїв". Пізніше чоловіки пояснили правоохоронцям, що причиною конфлікту стала парковка одного з них. Один з водіїв відірвав з іншого автомобіля номерний знак і намагався втекти на своєму авто.

Зазначено, що в обох учасників з собою були пістолети і дозвільні документи на них. 

"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, подальші з'ясування у справі будуть робити слідчі", - повідомляє патрульна поліція області в Facebook. 

Як передають місцеві ЗМІ, на місці події знаходилися близько 50 дітей, що чекали автобус для відправлення до літнього табору. Портал nikcenter.org пише, що у дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки. 

Видання "Новости-N" уточнює, що водії автомобілів "Фольксваген" та "ВАЗ-2108" не змогли поділити місце на парковці. Вони обидва дістали зброю травматичної дії і зробили декілька пострілів у повітря. 

Нагадаємо, 6 червня, в Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка. Одна людина отримала поранення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2018 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.