У центрі Миколаєва водії влаштували перестрілку

У центрі Миколаєва сталася перестрілка між водіями на очах у дітей. В результаті події ніхто не постраждав.

Інцидент стався вранці у четвер, 21 червня на Центральному проспекті біля готелю "Миколаїв". Пізніше чоловіки пояснили правоохоронцям, що причиною конфлікту стала парковка одного з них. Один з водіїв відірвав з іншого автомобіля номерний знак і намагався втекти на своєму авто.

Зазначено, що в обох учасників з собою були пістолети і дозвільні документи на них.

"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, подальші з'ясування у справі будуть робити слідчі", - повідомляє патрульна поліція області в Facebook.

Як передають місцеві ЗМІ, на місці події знаходилися близько 50 дітей, що чекали автобус для відправлення до літнього табору. Портал nikcenter.org пише, що у дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.

Видання "Новости-N" уточнює, що водії автомобілів "Фольксваген" та "ВАЗ-2108" не змогли поділити місце на парковці. Вони обидва дістали зброю травматичної дії і зробили декілька пострілів у повітря.

Нагадаємо, 6 червня, в Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка. Одна людина отримала поранення.