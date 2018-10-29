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У Тунісі прогримів вибух: поранено дев'ятьох осіб

Жінка підірвала себе біля поліцейських
У столиці Тунісу прогримів вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.
У Тунісі прогримів вибух: поранено дев Фото: euronews.com

Як повідомляє Аl Аrabiya, увечері жінка підірвала себе біля поліцейських. 

За словами журналіста AFP, на місці надзвичайної ситуації перебували кілька машин швидкої допомоги і численні поліцейські підкріплення.

Вибух стався на центральному проспекті Хабіба Бургиба, поліція оточила цей район.

Нагадаємо, що в Афганістані терорист-смертник на замінованому автомобілі протаранив будівлю центру логістики сил безпеки, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей, ще 37 постраждали.

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29 10 2018 16:58
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