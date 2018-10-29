CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Тунісу прогримів вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тунісі прогримів вибух: поранено дев'ятьох осіб
Жінка підірвала себе біля поліцейських
Фото: euronews.com
Як повідомляє Аl Аrabiya, увечері жінка підірвала себе біля поліцейських.
За словами журналіста AFP, на місці надзвичайної ситуації перебували кілька машин швидкої допомоги і численні поліцейські підкріплення.
Вибух стався на центральному проспекті Хабіба Бургиба, поліція оточила цей район.
Нагадаємо, що в Афганістані терорист-смертник на замінованому автомобілі протаранив будівлю центру логістики сил безпеки, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей, ще 37 постраждали.
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