У Тунісі прогримів вибух: поранено дев'ятьох осіб Жінка підірвала себе біля поліцейських

У столиці Тунісу прогримів вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.

Фото: euronews.com

Як повідомляє Аl Аrabiya, увечері жінка підірвала себе біля поліцейських. За словами журналіста AFP, на місці надзвичайної ситуації перебували кілька машин швидкої допомоги і численні поліцейські підкріплення. Вибух стався на центральному проспекті Хабіба Бургиба, поліція оточила цей район. Нагадаємо, що в Афганістані терорист-смертник на замінованому автомобілі протаранив будівлю центру логістики сил безпеки, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей, ще 37 постраждали.

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