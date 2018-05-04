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У Туреччині в університеті сталася стрілянина: є загиблі

Поранених троє, зловмисник затриманий
В турецькому місті Ескишехир у результаті збройного нападу в університеті Османгазі загинули 4 людини, нападника затримано.
У Туреччині в університеті сталася стрілянина: є загиблі Фото: aa.com.tr

Зловмисник убив асистента з наукової роботи, заступника декана, лектора та наукового співробітника, - повідомляє Anadolu.

Зазначається, що поранених троє, зловмисник затриманий. на місці багато карет "швидкої допомоги".

Служби безпеки затримали підозрюваного, ним виявився викладач університету.

Нагадаємо, у штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка відкрила вогонь, знайдена мертвою.

 
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05 04 2018 16:24
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