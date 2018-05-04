CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ турецькому місті Ескишехир у результаті збройного нападу в університеті Османгазі загинули 4 людини, нападника затримано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині в університеті сталася стрілянина: є загиблі
Поранених троє, зловмисник затриманий
Фото: aa.com.tr
Зловмисник убив асистента з наукової роботи, заступника декана, лектора та наукового співробітника, - повідомляє Anadolu.
Зазначається, що поранених троє, зловмисник затриманий. на місці багато карет "швидкої допомоги".
Служби безпеки затримали підозрюваного, ним виявився викладач університету.
Нагадаємо, у штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка відкрила вогонь, знайдена мертвою.
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05 04 2018 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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