У Тихому океані стався потужний землетрус

У Тихому океані біля берегів островів Тонга зафіксовано землетрус магнітудою 5,6.

Як повідомляє Earthquake-report, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 238 кілометрах на північ від міста Нукуалофа на глибині 10 км.

На даний момент інформації про руйнування і жертв немає. Про загрозу цунамі також не повідомляється.

Нагадаємо, 1 жовтня на півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7. Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.