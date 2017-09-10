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У Тихому океані стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на глибині 10 км
У Тихому океані біля берегів островів Тонга зафіксовано землетрус магнітудою 5,6.
У Тихому океані стався потужний землетрус Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Earthquake-report, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 238 кілометрах на північ від міста Нукуалофа на глибині 10 км.

На даний момент інформації про руйнування і жертв немає. Про загрозу цунамі також не повідомляється.

Нагадаємо, 1 жовтня на півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7.  Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.

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09 10 2017 08:28
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