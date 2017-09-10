CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тихому океані біля берегів островів Тонга зафіксовано землетрус магнітудою 5,6.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тихому океані стався потужний землетрус
Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на глибині 10 км
Фото: з відкритих джерел
Як повідомляє Earthquake-report, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 238 кілометрах на північ від міста Нукуалофа на глибині 10 км.
На даний момент інформації про руйнування і жертв немає. Про загрозу цунамі також не повідомляється.
Нагадаємо, 1 жовтня на півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7. Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.
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09 10 2017 08:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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