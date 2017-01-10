CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колумбію сколихнув землетрус
Глибина поштовхів склала 128 км
Фото: emsc-csem.org
Про це йдеться в повідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).
Епіцентр підземних поштовхів був розташований в 90 км на північний захід від міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою. Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.
Нагадаємо, унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.
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01 10 2017 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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