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Колумбію сколихнув землетрус

Глибина поштовхів склала 128 км
На півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7.
Колумбію сколихнув землетрус Фото: emsc-csem.org

Про це йдеться в повідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Епіцентр підземних поштовхів був розташований в 90 км на північний захід від міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою. Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.

Нагадаємо, унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.

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01 10 2017 13:59
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