Колумбію сколихнув землетрус

На півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7.

Про це йдеться в повідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Епіцентр підземних поштовхів був розташований в 90 км на північний захід від міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою. Глибина поштовхів склала 128 км. Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 проте пізніше підвищили оцінку.

Нагадаємо, унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.