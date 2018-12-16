У Варшаві сталась масова бійка між поляками та українцями

На залізничній станції "Вільно" у Варшаві група українців і поляків влаштували масову бійку. Коли правоохоронці прибули на місце події, учасники бійки втекли.

Свідки кажуть, що бійка почалась з невеликого конфлікту кількох поляків і українців, повідомляє "Громадське".

Згодом до суперечки підключились інші люди і штовханина переросла у масову бійку. Учасники в якийсь момент почали кидатись скляними пляшками.

"Перелякані свідки вимушені були захистити себе на найближчій зупинці", - повідомляє видання.

Однак, учасники бійки встигли втекти до того, як на місце прибула поліція.

Раніше повідомлялось, що у Польщі відкрили справу проти українця через тризуб на автомобілі.

За даними Міністерства закордонних справ України, у Польщі працює два мільйони українців.

Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово уникають необхідності розмитнення своїх транспортних засобів за допомогою отримання тимчасової реєстрації за кордоном.