"Євробляхери" придумали, як не розмитнювати автомобілі й ускладнили роботу генконсульств

Масова постановка власників "євроблях" на тимчасовий консульський облік може також негативно вплинути на голосування під час президентських і парламентських виборів в Україні

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово уникають необхідності розмитнення своїх транспортних засобів за допомогою отримання тимчасової реєстрації за кордоном.

Про це повідомила керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса, передає "Укрінформ".

Зокрема, водії "євроблях" масово стають на тимчасовий консульський облік при Генконсульстві України за кордоном, що дає право на багаторазовий перетин кордону без розмитнення автомобілів.

Постановка на тимчасовий консульський облік при Генконсульстві України за кордоном дозволяє українцям здійснювати багаторазовий (кожні п'ять днів), а також транзитний (до 10 днів) перетин кордону, а також право на перебування такого автомобіля в Україні без виїзду за кордон до 60 днів.

Стати на тимчасовий консульський облік за кордоном можуть власники річних віз, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове та постійне проживання в Польщі.

За словами дипломата, масовий наплив "євробляхерів" в останні дні дуже ускладнює роботу генконсульств, відволікаючи їх від більш важливих консульських дій.

"В останні дні в консульських підрозділах дипломатичних установ України в країнах Європи різко збільшилася кількість випадків постановки на тимчасовий консульський облік, який займає 90% загальної кількості всіх здійснюваних консульських дій", - повідомила консул.

За її словами, це результат введення в дію з 25 листопада законів, якими змінені правила оподаткування та ввезення на територію України транспортних засобів.

Дипломат зазначила, що наразі щодня з ночі під консульським відділом у Варшаві збирається до 300 осіб, бажаючи негайно стати на консульський облік.

З огляду на те, що за день відділ максимально може прийняти приблизно 150-160 осіб, то створюється напруженість і максимально ускладнюється доступ до консульської установи інших громадян України, які відвідують консульство для здійснення більш важливих консульських дій, адже постановка на консульський облік не є обов'язковою процедурою. Йдеться, наприклад, про оформлення паспортних документів, реєстрацію дітей громадянами України, оформлення свідоцтва на повернення в Україну, візові дії тощо.

За її словами, масова постановка власників "євроблях" на тимчасовий консульський облік може також негативно вплинути на голосування під час президентських і парламентських виборів в Україні.

Консул пояснила, що люди, які стають на консульський облік винятково з метою уникнення процедури розмитнення автомобілів, автоматично вносяться до списку виборців при консульській установі. Отже, вони не зможуть проголосувати за місцем проживання в Україні.

На переконання дипломата, в Україні терміново треба внести зміни до відповідних нормативних актів, щоб консульський облік жодним чином не був прив'язаний до ввезення транспортних засобів.

В іншому випадку, як зазначила вона, податки від розмитнення автомобілів до держбюджету і далі не будуть надходити, а на кордоні знову з'являться черги "євробляхерів".

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.