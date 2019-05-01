У вбивстві двох студенток у Харкові поліція підозрює 20-річного громадянина Туреччини

Поліція Харкова повідомила про підозру у вчиненні подвійного вбивства іноземних студенток 20-річному громадянину Туреччини.

"Поліцейські встановили, що 31 грудня 2018 року в орендовану загиблими дівчатами квартиру приходив 20-річний хлопець, з яким одна з них раніше підтримувала близькі стосунки. Згодом їхні стосунки перейшли в неприязнь. Попередньо поліцейські з'ясували, що в новорічну ніч між хлопцем і дівчиною стався конфлікт на особистому ґрунті", - повідомили в Нацполіції області.

Громадянину Туреччини повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Наразі його місцеперебування невідоме. Він оголошений в міжнародний розшук.

"За вчинення особливо тяжкого злочину розшукується громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан (COKMEZ HUSNU CAN), 1998 року народження. Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся чорне, має пірсинг на лівій брові і під нижньою губою. На обличчі сліди подряпин, характерні слідам від пальців рук", - зазначили в поліції.

Був одягнений в чорну куртку з хутряним капюшоном, сірі спортивні штани, білу футболку, Чорне взуття. Зі собою мав чорний рюкзак, гітару в чорному чохлі і фіолетову дорожню сумку.

Також працівники поліції встановлюють свідків злочину, які 31 грудня в період з 16:00 до 19:00 в районі вулиці Валентинівської та станції метро "Студентська" бачили зазначену особу і водія автомобіля, до якого звертався розшукуваний з проханням відвезти в Міжнародний аеропорт "Харків" .

Нагадаємо, 3 січня до харківської поліції звернувся 19-річний хлопець і повідомив, що його подруги з 31 грудня не відповідають на телефонні дзвінки. В орендованій квартирі поліцейські виявили тіла двох 20-річних громадянок Туреччини з ознаками насильницької смерті у вигляді різаних ран шиї.

За цим фактом слідчі внесли інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за п. 1, 6, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення огляду місця події поліцейські встановили, що з квартири зникли ноутбук, принтер і мобільні телефони загиблих. Тому слідчі кваліфікували дії зловмисника також за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством України зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.