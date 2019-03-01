У Харкові вбили двох студенток з Туреччини
3 січня в поліцію звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом вчиться на другому курсі університету. За його словами, дівчата з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.
"Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили два жіночих тіла без ознак життя", - повідомляють на сайті поліції області.
Фото: 057.ua
За інформацією правоохоронців, студентки були родом з Туреччини.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проводяться слідчі та розшукові дії.
Фото: 057.ua
Нагадаємо, що поліція встановлює обставини смертельного падіння школярки з дев'ятиповерхівки у Московському районі Харкова.
Також поліція Харкова встановлює обставини смерті жінки, яку знайшли повішеною в офісі на вулиці Сумській.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.