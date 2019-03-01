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У Харкові вбили двох студенток з Туреччини

Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство"
У Харкові у квартирі будинку по вулиці Валентинівській знайшли мертвими двох іноземних студенток з ознаками насильницької смерті.
У Харкові вбили двох студенток з Туреччини Фото: 057.ua

3 січня в поліцію звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом вчиться на другому курсі університету. За його словами, дівчата з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

"Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили два жіночих тіла без ознак життя", - повідомляють на сайті поліції області.


Фото: 057.ua

За інформацією правоохоронців, студентки були родом з Туреччини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проводяться слідчі та розшукові дії.

Фото: 057.ua

Нагадаємо, що поліція встановлює обставини смертельного падіння школярки з дев'ятиповерхівки у Московському районі Харкова.

Також поліція Харкова встановлює обставини смерті жінки, яку знайшли повішеною в офісі на вулиці Сумській.

 

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03 01 2019 14:36
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