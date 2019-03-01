У Харкові вбили двох студенток з Туреччини

У Харкові у квартирі будинку по вулиці Валентинівській знайшли мертвими двох іноземних студенток з ознаками насильницької смерті.

3 січня в поліцію звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом вчиться на другому курсі університету. За його словами, дівчата з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

"Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили два жіночих тіла без ознак життя", - повідомляють на сайті поліції області.



Фото: 057.ua

За інформацією правоохоронців, студентки були родом з Туреччини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проводяться слідчі та розшукові дії.

Фото: 057.ua