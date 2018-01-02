У Великобританії лорд вирішив звільнитись через запізнення на засідання парламенту
За його словами, пропуск навіть пари хвилин - це дисциплінарне порушення, за яке він повинен понести покарання. Наприкінці промови палата лордів загула і не прийняла рішення Бейтса. Про це повідомляє The Guardian.
"Всі п'ять років, що я відповідав на питання в парламенті від імені уряду, мені здавалося, що ми повинні дотримуватися максимально високих стандартів поваги та ввічливості. Мені дуже соромно, що я був не на місці, тому пропоную прем'єр-міністру свою відставку. Прошу вибачення", - заявив Бейтс.
Але прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відмовилася приймати відставку Бейтса: вона назвала його реакцію "зайвою", а його сумлінним політиком. Як зазначив The Guardian, Бейтс обіймав посаду з 2008 року.
Нагадаємо, два місяці тому аргентинський конгрес запровадив нову систему контролю за відвідуваністю депутатів і співробітників апарату, в результаті вже виявлено 190 чоловік, які довгий час не з'являлися на роботі без будь-яких поважних причин.
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