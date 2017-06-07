У Венесуелі прихильники Мадуро напали на опозицію, - ВІДЕО, ФОТО
На відео з місця подій видно, як з парламенту виходять двоє опозиційних депутатів із закривавленими обличчями, інформує ВВС.
Фото: Reuters
За даними сайту La Patilla, який підтримує опозицію, люди з натовпу атакували декількох осіб в будівлі Національної Асамблеї.
Деякі ЗМІ повідомляють, що поранення отримали вісім осіб. Серед них - депутат Америко де Граціа.
Заворушення почалися, коли президент Ніколас Мадуро виступав на військовому параді з нагоди Дня незалежності Венесуели.
Фото: Reuters
Перед вторгненням його прихильників до парламенту віце-президент Тарек ель-Айссамі раптово приїхав до Національної асамблеї з міністрами і главою збройних сил Володимиром Падріні Лопесом.
Фото: Reuters
Ель-Айссамі виступив з промовою, в якій закликав прихильників влади прийти і висловити йому підтримку. В результаті натовп спочатку декілька годин протестував біля парламенту, а потім увірвався в будівлю.
Як відомо, парламент перейшов під контроль опозиційних депутатів в грудні 2015 роки після чергових виборів. Прихильники Мадуро періодично влаштовують протести у національній асамблеї.
В останні три місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 людей загинули. Влада і опозиція звинувачують одна одну в ескалації насильства.
Нагадаємо, що число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.
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