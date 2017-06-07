У Венесуелі прихильники Мадуро напали на опозицію, - ВІДЕО, ФОТО

Десятки прихильників президента Венесуели увірвалися в підконтрольну опозиції національну асамблею, поранивши декількох депутатів і журналістів.

На відео з місця подій видно, як з парламенту виходять двоє опозиційних депутатів із закривавленими обличчями, інформує ВВС.



Фото: Reuters

За даними сайту La Patilla, який підтримує опозицію, люди з натовпу атакували декількох осіб в будівлі Національної Асамблеї.

Деякі ЗМІ повідомляють, що поранення отримали вісім осіб. Серед них - депутат Америко де Граціа.

Заворушення почалися, коли президент Ніколас Мадуро виступав на військовому параді з нагоди Дня незалежності Венесуели.



Фото: Reuters

Перед вторгненням його прихильників до парламенту віце-президент Тарек ель-Айссамі раптово приїхав до Національної асамблеї з міністрами і главою збройних сил Володимиром Падріні Лопесом.



Фото: Reuters

Ель-Айссамі виступив з промовою, в якій закликав прихильників влади прийти і висловити йому підтримку. В результаті натовп спочатку декілька годин протестував біля парламенту, а потім увірвався в будівлю.

Як відомо, парламент перейшов під контроль опозиційних депутатів в грудні 2015 роки після чергових виборів. Прихильники Мадуро періодично влаштовують протести у національній асамблеї.

В останні три місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 людей загинули. Влада і опозиція звинувачують одна одну в ескалації насильства.

Нагадаємо, що число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.