Активістка Femen підпалила трамвайний вагон біля магазину Roshen у Вінниці

"Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер Петра Олексійовича", - зазначили у Femen

У Вінниці активістка руху Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen.

"Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер Петра Олексійовича (Порошенка – ред.), пов'язаних з публікацією "райських документів", - повідомляє Femen Ukraine яка підтверджує, що взяла на себе відповідальність за акцію.

Фото: Facebook Femen Ukraine

31 жовтня активістка Femen підпалила фігури ведмедів біля входу в магазин Roshen на Арсенальній у Києві. На тілі напівоголеної активістки був напис "Цукерки або імпічмент".

На початку листопада одночасно 400 журналістів в 67 країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців.

Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.