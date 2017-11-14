Активістка Femen підпалила трамвайний вагон біля магазину Roshen у Вінниці
"Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер Петра Олексійовича (Порошенка – ред.), пов'язаних з публікацією "райських документів", - повідомляє Femen Ukraine яка підтверджує, що взяла на себе відповідальність за акцію.
Фото: Facebook Femen Ukraine
31 жовтня активістка Femen підпалила фігури ведмедів біля входу в магазин Roshen на Арсенальній у Києві. На тілі напівоголеної активістки був напис "Цукерки або імпічмент".
На початку листопада одночасно 400 журналістів в 67 країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців.
Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.
Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.
Rothschild Trust підтвердив підписання трастового договору за часткою Порошенко в Roshen 14 січня 2016 року.
У квітні частка президента Петра Порошенка в Roshen була передана в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст.
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