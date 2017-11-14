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Активістка Femen підпалила трамвайний вагон біля магазину Roshen у Вінниці

"Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер Петра Олексійовича", - зазначили у Femen
У Вінниці активістка руху Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen.
Активістка Femen підпалила трамвайний вагон біля магазину Roshen у Вінниці Фото: Facebook Femen Ukraine

"Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер Петра Олексійовича (Порошенка – ред.), пов'язаних з публікацією "райських документів", - повідомляє Femen Ukraine яка підтверджує, що взяла на себе відповідальність за акцію.

Фото: Facebook Femen Ukraine

31 жовтня активістка Femen підпалила фігури ведмедів біля входу в магазин Roshen на Арсенальній у Києві. На тілі напівоголеної активістки був напис "Цукерки або імпічмент". 

На початку листопада одночасно 400 журналістів в 67 країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців.

Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.

Rothschild Trust підтвердив підписання трастового договору за часткою Порошенко в Roshen 14 січня 2016 року.

У квітні частка президента Петра Порошенка в Roshen була передана в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст.

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14 11 2017 09:52
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