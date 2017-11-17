Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Вінниці від вибуху гранати в квартирі загинув учасник АТО

Інші мешканці будинку не постраждали
У Вінниці в результаті вибуху гранати на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки загинув 27-річний чоловік.
У Вінниці від вибуху гранати в квартирі загинув учасник АТО Фото: vn.npu.gov.ua

"17 листопада о 07:31 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир будинку на вул. 600-річчя на п'ятому поверсі пролунав вибух. Після локалізації пожежі в одній із кімнат було виявлено мертвого чоловіка. Попередньо, він загинув унаслідок вибуху гранати", -  повідомляє сайт поліції області.

Загиблим виявився 27-річний житель Вінниці. Кілька місяців тому він повернувся із зони АТО.

За словами заступника начальника вибухотехнічного відділу поліції Ігоря Снігура, попередньо встановлено, що трагедія сталася в результаті вибуху гранати, але остаточно це буде встановлено після проведення експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок". Ніхто з інших жителів дев'ятиповерхівки не постраждав.

Нагадаємо, що Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього бійця полку "Азов" за підрив гранати в магазині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2017 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.