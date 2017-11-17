У Вінниці від вибуху гранати в квартирі загинув учасник АТО
"17 листопада о 07:31 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир будинку на вул. 600-річчя на п'ятому поверсі пролунав вибух. Після локалізації пожежі в одній із кімнат було виявлено мертвого чоловіка. Попередньо, він загинув унаслідок вибуху гранати", - повідомляє сайт поліції області.
Загиблим виявився 27-річний житель Вінниці. Кілька місяців тому він повернувся із зони АТО.
За словами заступника начальника вибухотехнічного відділу поліції Ігоря Снігура, попередньо встановлено, що трагедія сталася в результаті вибуху гранати, але остаточно це буде встановлено після проведення експертиз.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок". Ніхто з інших жителів дев'ятиповерхівки не постраждав.
Нагадаємо, що Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього бійця полку "Азов" за підрив гранати в магазині.
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