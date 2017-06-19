Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У вівторок буде спекотно, на заході чекають гроз

А у середу дощі будуть по всій Україні
У вівторок, 20 червня, в Україні очікується доволі спекотна й переважно суха погода, лише на заході можливі грози.
У вівторок буде спекотно, на заході чекають гроз Фото: zotov-news.blogspot.com

Український гідрометцентр прогнозує температуру повітря від 25 до 30 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Львівщині, Волині, Буковині, у Рівненській та Івано-Франківській областях.

На середу, 21 червня, попередній прогноз більш дощовий: грози по всій Україні, крім Луцька і Рівного з областями.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями збережеться висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У районі Чорнобиля та Тетерева – 4 класу.

До 21 червня у більшості районів Київської області висока пожежна небезпека (4 класу), у районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2017 20:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.