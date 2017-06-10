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У військовій частині на Одещині впіймали шпигуна

В уродженця Закарпатської області знайшли російську сім-карту
У п'ятницю, 6-го жовтня, о 10:45 поблизу військової частини Збройних сил України в Одеській області затримали підозрілого чоловіка.
У військовій частині на Одещині впіймали шпигуна Фото:ssu.gov.ua

"Попередньо встановлено, що громадянин Ф. є уродженцем Закарпатської області. При собі чоловік мав закордонний паспорт і сім-карту російського мобільного оператора, зареєстровану в м. Калінінград, РФ. За обліковими даними він останнім часом неодноразово перетинав державний кордон України", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Затриманого передали Службі безпеки України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали в Слов'янську (Донецька область) інформатора терористичної організації "ЛНР".

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06 10 2017 18:17
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