У Японії судять екс-керівників АЕС "Фукусіма-1"

Їм загрожує до п'яти років ув’язнення

У Токіо почались судові слухання у справі про халатність колишнього керівництва компанії-оператора "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power (TEPCO), де у 2011-му році сталася масштабна аварія.

Як повідомляє ВВС, колишнього голову компанії Цунехіса Кацумата, а також двох віце-президентів Ітіро Такекуро і Сакае Муто звинувачують у тому, що TEPCO не прийняла превентивних заходів щодо захисту станції від потенційного удару цунамі.

Під час слідства вдалося встановити, що ще у 2008 році дочірня компанія TEPCO підготувала оцінку, згідно з якою в районі АЕС можливе цунамі висотою до 15,7 метра.

Кількома роками раніше прокурори вирішили не висувати звинувачення у кримінальній справі стосовно керівництва TEPCO, оскільки вважали, що аварії не вдалося б запобігти, навіть якби були застосовані запобіжні заходи. Однак група адвокатів закликала до відповідальності керівництво АЕС.

Очікується, що рішення буде винесено не раніше наступного року. Якщо керівників станції визнають винними, то їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли в результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження.