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У Єгипті два потяги зіткнулися лоб у лоб: 29 людей загинули

Клькість постраждалих може далі зростати
Щонайменше 29 людей загинули та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Олександрія.
У Єгипті два потяги зіткнулися лоб у лоб: 29 людей загинули Фото: Global News

"Щонайменше 21 загиблий та 55 поранених в катастрофі поїзда в Єгипті в Олександрії", – повідомляє Reuters у Twitter з посиланням на джерела у відомствах з безпеки і медицини.

Єгипетський чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення поїздів в приморському місті Олександрія загинуло 25 чоловік та поранено 65 людей.

Водночас, як передає AL Arabiya, загинули 29 людей.

Як передає ABC News, керівник служби швидкої медичної допомоги у західному секторі міста, доктор Мохамед Абу Хомс, зазначив, що зіткнення сталося у західному передмісті Хоршида.

Поки не було жодної інформації про те, що спричинило зіткнення. Уточнюється, що мало місце лобове зіткнення потягів – один потяг йшов з Каїра, а інший - із міста Порт-Саїд на Суецькому каналі.


Всі фото: AL Arabiya

Абу Хомс висловив побоювання, що кількість постраждалих може далі зростати.

Нагадаємо, що в Єгипті бойовики обстріляли автобус із коптськими християнами, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

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11 08 2017 17:55
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