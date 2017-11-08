У Єгипті два потяги зіткнулися лоб у лоб: 29 людей загинули
"Щонайменше 21 загиблий та 55 поранених в катастрофі поїзда в Єгипті в Олександрії", – повідомляє Reuters у Twitter з посиланням на джерела у відомствах з безпеки і медицини.
Єгипетський чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення поїздів в приморському місті Олександрія загинуло 25 чоловік та поранено 65 людей.
Водночас, як передає AL Arabiya, загинули 29 людей.
Як передає ABC News, керівник служби швидкої медичної допомоги у західному секторі міста, доктор Мохамед Абу Хомс, зазначив, що зіткнення сталося у західному передмісті Хоршида.
Поки не було жодної інформації про те, що спричинило зіткнення. Уточнюється, що мало місце лобове зіткнення потягів – один потяг йшов з Каїра, а інший - із міста Порт-Саїд на Суецькому каналі.
Всі фото: AL Arabiya
Абу Хомс висловив побоювання, що кількість постраждалих може далі зростати.
Нагадаємо, що в Єгипті бойовики обстріляли автобус із коптськими християнами, внаслідок чого загинули понад 20 людей.
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