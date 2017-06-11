У Єлизавети II виявили $13 млн в офшорах на Кайманах і Бермудах
У 2004 і 2005 роках герцогство Ланкастерського, яке управляє особистими фінансами королеви, інвестувало кошти у дві офшорні компанії на Бермудських і Кайманових островах - в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували в тому, що вона наживалася на бідних, а також компанію Threshers - мережу британських магазинів, яка збанкрутувала, заборгувавши 17,5 млн фунтів податків, - повідомляє ВВС.
У британському герцогстві відзначили, що так королева не порушує жодних законів. Крім того, наголошується, що в цих інвестиціях немає нічого незаконного і королева справно платить податки. Також немає підтвердження, що королева знала про окремі інвестиції, які робилися від її імені.
Зазначимо, королева Великобританії перебуває на троні вже 65 років. На початку серпня британські ЗМІ повідомили про плани Єлизавети II зректися престолу, але пізніше ця інформація була спростована.
Нагадаємо, Міжнародне розслідування під назвою Paradise Papers (Папери райських островів) виявило, що клієнтами офшорних компаній були королева Великої Британії, люди з адміністрації Трампа і транснаціональні компанії, такі як Apple та Nike.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат