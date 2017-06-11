У Єлизавети II виявили $13 млн в офшорах на Кайманах і Бермудах

У британському герцогстві відзначили, що в цих інвестиціях немає нічого незаконного, а королева справно платить податки

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував звіт Paradise Papers, у якому стверджується, що королева Великобританії Єлизавета II інвестувала 10 млн фунтів стерлінгів ($13 млн) в офшори.

У 2004 і 2005 роках герцогство Ланкастерського, яке управляє особистими фінансами королеви, інвестувало кошти у дві офшорні компанії на Бермудських і Кайманових островах - в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували в тому, що вона наживалася на бідних, а також компанію Threshers - мережу британських магазинів, яка збанкрутувала, заборгувавши 17,5 млн фунтів податків, - повідомляє ВВС.

У британському герцогстві відзначили, що так королева не порушує жодних законів. Крім того, наголошується, що в цих інвестиціях немає нічого незаконного і королева справно платить податки. Також немає підтвердження, що королева знала про окремі інвестиції, які робилися від її імені.

Зазначимо, королева Великобританії перебуває на троні вже 65 років. На початку серпня британські ЗМІ повідомили про плани Єлизавети II зректися престолу, але пізніше ця інформація була спростована.

Нагадаємо, Міжнародне розслідування під назвою Paradise Papers (Папери райських островів) виявило, що клієнтами офшорних компаній були королева Великої Британії, люди з адміністрації Трампа і транснаціональні компанії, такі як Apple та Nike.