У ЄС презентували проект "плану Маршалла" для України

Українсько-литовський проект "плану Маршалла" для України представили в європейських інститутах, його досліджуватиме Європейська комісія.

Про це повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точицький у коментарі "Інтерфаксу-Україна".

"Була презентація цього плану в європейських інституціях, і Європейська комісія досить серйозно до цього поставилася. З огляду на те, що українсько-литовський план передано нещодавно, то Єврокомісія вивчить цю пропозицію і подивиться, яким чином вони зможуть у цьому взяти участь", – заявив він.

За словами голови представництва України при ЄС, проект документа передбачає виділення щорічно €5 млрд на підтримку реформ в Україні.

"На що ми вийдемо врешті-решт, маю на увазі ЄС, оскільки я тут можу говорити тільки за ЄС, яким чином Євросоюз візьме участь – це ще до вивчення, але думаю, за 1-1,5 місяця ми будемо мати бачення", – додав Точицький.

31 березня 2017 року Європейська народна партія (ЄНП) схвалила резолюцію про розробку "плану Маршалла" для України.

У середині червня депутат литовського Сейму Андрюс Кубілю заявив, що довгостроковий план підтримки України (так званий "план Маршалла для України") буде представлено на саміті Східного партнерства в листопаді.

13 липня на саміті Україна – ЄС у Києві президент Петро Порошенко обговорював довгостроковий план підтримки України з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що він розраховує на прийняття "плану Маршалла для України".