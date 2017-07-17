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Гройсман розраховує на "план Маршалла для України" від Заходу

За словами прем'єра "це дуже хороша ідея"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що він розраховує на прийняття "плану Маршалла для України".
Гройсман розраховує на "план Маршалла для України" від Заходу Фото: Владислав Мусієнко

"Це дуже хороша ідея. Ми її відпрацьовували ще в першому уряді Яценюка з нашими європейськими партнерами, але якось цього не відбулося, та я вважаю, що це дуже прийнятно. Європейська народна партія включила це у свої програмні цілі. Я хотів би, щоб вона була реалізована", - сказав він в ефірі "112 каналу".

Нагадаємо, що 31 березня 2017 року Європейська народна партія (ЄНП) схвалила резолюцію про розробку "Плану Маршалла" для України.

У середині червня депутат литовського Сейму Андрюс Кубілю заявив, що довгостроковий план підтримки України (так званий "план Маршалла для України") буде представлено на саміті Східного партнерства в листопаді.

13 липня на саміті Україна - ЄС у Києві Президент Петро Порошенко обговорював довгостроковий план підтримки України з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

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