У Євросоюзі скасували плату за роумінг

Жителі ЄС під час поїздок по Євросоюзу тепер можуть дзвонити, обмінюватися SMS і користуватися інтернетом за тими ж тарифами, що і в країні їх проживання.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав день скасування плати за роумінг "історичним".

Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o