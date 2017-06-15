У Євросоюзі скасували плату за роумінг
Жителі ЄС під час поїздок по Євросоюзу тепер можуть дзвонити, обмінюватися SMS і користуватися інтернетом за тими ж тарифами, що і в країні їх проживання.
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав день скасування плати за роумінг "історичним".
Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 червня 2017 р.
Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа