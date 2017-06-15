У Євросоюзі скасували плату за роумінг

15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.

Жителі ЄС під час поїздок по Євросоюзу тепер можуть дзвонити, обмінюватися SMS і користуватися інтернетом за тими ж тарифами, що і в країні їх проживання.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав день скасування плати за роумінг "історичним".

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.