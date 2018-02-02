У Запоріжжі намагалися зірвати акцію з нагоди річниці Сталінградської битви

Люди які прийшли на акцію заявили, що в Сталінградській битві загинуло багато їх родичів, пам'ять яких вони сьогодні і шанують

У Запоріжжі пройшла акція з нагоди річниці Сталінградської битви, в ході якої виникали суперечки між учасниками заходу та їх противниками.

Між активістами з національною символікою і декількома десятками пенсіонерів, які прийшли покласти квіти, періодично спалахують палкі суперечки й бійки. Однак учасники все ж змогли покласти квіти до пам'ятника в оточенні поліції. Захід був організований лідером організації "Полк перемоги" Андрієм Івановим.

У свою чергу противники акції кинули поруч з меморіалом печінку, а також розлили червону фарбу, яка символізувала кров українських бійців повідомляє Zanoza.

Пенсіонери в свою чергу парирували, що ніхто не посилав військових в АТО, а ось в Сталінградській битві загинуло багато їх родичів, пам'ять яких вони сьогодні й шанують.

Патріотично налаштовані запоріжці заявили, що це остання акція "Полка перемоги", яку вони допускають. Один з активістів приніс з собою колонку, з якої лунали українські пісні.

Нагадаємо, що поліція Чернігова затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.