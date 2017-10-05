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У Запоріжжі поліцейські збили жінку, яка намагалась заступитись за грабіжника, - ВІДЕО

За словами джерела, одразу після інциденту ці кадри видаляли з телефонів свідків працівники Заводського районного відділення поліції
Редакція ГромадськогоТБ Запоріжжя опублікувала відео наїзду авто запорізьких патрульних на 30-річну жінку 7 травня.
У Запоріжжі поліцейські збили жінку, яка намагалась заступитись за грабіжника, - ВІДЕО Фото: dpchas.com.ua

За словами джерела, одразу після інциденту ці кадри видаляли з телефонів свідків працівники Заводського районного відділення поліції.

Наїзд поліцейських на жінку стався близько 17:00 7 травня в Заводському районі Запоріжжя, повідомляє Громадське.

Увага! Відео містить сцени насилля

Потерпілу було доставлено до 5-ї міської лікарні. Наразі вона прооперована та знаходиться без тями на штучній вентиляції легенів. Як повідомив заступник головного лікаря Олег Великий, у пацієнтки діагностовано перелом основи черепу, та численні травми. Він додав, що потерпіла знаходилася у стані алкогольного сп’яніння та, швидше за все, вживала наркотики, що значно ускладнить її одужання.

Зараз інцидент перевіряє комісія на чолі з начальником управління патрульної поліції Романом Пилипенком. На час її роботи поліцейський, що скоїв наїзд, відсторонений від виконання обов’язків.

За інформацією ЗМІ, поліцейські затримували чоловіка за підозрою у пограбуванні, а потерпіла намагалася захистити затримуваного. За попередніми даними, авто патрульних наїхало на ногу жінці, після чого вона впала головою на асфальт. Потім машина її переїхала переднім колесом.

Як повідомляв iPress.ua, у лютому в селі Кислиці Ізмаїльського району сталося смертельне ДТП: два брати, один з яких служить в СБУ, а другий - в прокуратурі, збили та переїхали жінку на своєму позашляховику Audi Q-7.

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10 05 2017 18:14
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