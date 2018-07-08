У Запоріжжі знищили сквер Яланського, спилявши 500 дерев

Підрядники фірми "Ленд дівелопмент" вирубали останні дерева в сквері Яланського в Запоріжжі - на ділянці від проспекту Соборного до будівлі цирку. Таким чином було завершено знищення скверу, що почалося ще в липні.

Сьогодні вранці навпроти універмагу "Україна" 50 робочих під наглядом "тітушок" почали вирубувати дерева. Відзначають, що спиляли близько 500 дерев, повідомляє місцевий сайт 061.ua.

Ділянка під сквером перебуває в довгостроковій оренді у фірми "Ленд дівелопмент", що належить депутатові міськради Володимиру Кальцеву. Він заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.

Фото: 061.ua

Один із захисників скверу намагався не допустити вирубування дерев, прикувавши себе до одного з них.

Вознесенівський відділ поліції перевіряє законність дій організації, яка займалася вирубуванням дерев.



Фото: 061.ua