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У Запоріжжі знищили сквер Яланського, спилявши 500 дерев

На цьому місці хочуть побудувати торговий центр
Підрядники фірми "Ленд дівелопмент" вирубали останні дерева в сквері Яланського в Запоріжжі - на ділянці від проспекту Соборного до будівлі цирку. Таким чином було завершено знищення скверу, що почалося ще в липні.
У Запоріжжі знищили сквер Яланського, спилявши 500 дерев Фото: 061.ua

Сьогодні вранці навпроти універмагу "Україна" 50 робочих під наглядом "тітушок" почали вирубувати дерева. Відзначають, що спиляли близько 500 дерев, повідомляє місцевий сайт 061.ua.

Ділянка під сквером перебуває в довгостроковій оренді у фірми "Ленд дівелопмент", що належить депутатові міськради Володимиру Кальцеву. Він заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.

Фото: 061.ua 

Один із захисників скверу намагався не допустити вирубування дерев, прикувавши себе до одного з них.

Вознесенівський відділ поліції перевіряє законність дій організації, яка займалася вирубуванням дерев.


Фото: 061.ua 

Мер Запоріжжя Володимир Буряк раніше пропонував призупинити роботи і протести до рішення суду в серпні. Буряк заявив, що не знає, навіщо їх пиляли і що збираються будувати на тому місці.
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07 08 2018 17:36
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