CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідрядники фірми "Ленд дівелопмент" вирубали останні дерева в сквері Яланського в Запоріжжі - на ділянці від проспекту Соборного до будівлі цирку. Таким чином було завершено знищення скверу, що почалося ще в липні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі знищили сквер Яланського, спилявши 500 дерев
На цьому місці хочуть побудувати торговий центр
Фото: 061.ua
Сьогодні вранці навпроти універмагу "Україна" 50 робочих під наглядом "тітушок" почали вирубувати дерева. Відзначають, що спиляли близько 500 дерев, повідомляє місцевий сайт 061.ua.
Ділянка під сквером перебуває в довгостроковій оренді у фірми "Ленд дівелопмент", що належить депутатові міськради Володимиру Кальцеву. Він заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.
Фото: 061.ua
Один із захисників скверу намагався не допустити вирубування дерев, прикувавши себе до одного з них.
Вознесенівський відділ поліції перевіряє законність дій організації, яка займалася вирубуванням дерев.
Фото: 061.ua
Мер Запоріжжя Володимир Буряк раніше пропонував призупинити роботи і протести до рішення суду в серпні. Буряк заявив, що не знає, навіщо їх пиляли і що збираються будувати на тому місці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 08 2018 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро