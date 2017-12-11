У жовтневих платіжках за тепло на киян чекає перерахунок за минулий опалювальний сезон
Про це повідомляє "Київенерго".
В компанії пояснили, що у графі "перерахунок" буде відображено перерахунок суми до сплати за опалення у минулому опалювальному сезоні. Сума може бути як з позначкою плюс (доплата), так і мінус (переплата).
У "Київенерго" вирішили навести "найпоширеніші причини перерахунку вартості опалення":
- у випадку ненадання чи надання некоректних показань квартирного лічильника за попередні періоди виконується коригування нарахувань по всьому будинку після отримання фактичних показань;
- якщо за підсумками опалювального періоду 2016/2017 рр. виявлено розбіжності (обсяги раніше проведених нарахувань за опалювальний сезон 2016/2017 рр. не співпадають з даними архівних показань), на підставі яких проводиться перерозподіл показань будинкового приладу обліку тепла, проводиться коригування нарахувань всім мешканцям будинку;
- якщо розрахунковий початок періоду надання послуги з централізованого опалення не співпадає з фактичним (іноді так трапляється через відсутність доступу до підвалу, де розташований лічильник) здійснюється перерахунок;
- у випадку відкриття чи закриття особових рахунків, встановлення чи зняття з експлуатації лічильника, зміни дати введення в експлуатацію квартирних лічильників опалення, виявлення помешкань з автономним опаленням тощо;
- якщо власники квартирних лічильників опалення, які раніше не передали показання, повідомили фактичні показання – коригуються нарахування усім мешканцям будинку;
- якщо під час перевірки виявлено невідповідність розподілу кількості гігакалорій на нежитлові та житлові приміщення чи реальної опалювальної площі – зазначеній у проектній документації будинку – здійснюється перерахунок усьому будинку;
- у зв'язку з коригуванням інформації про опалювальну площу житлового приміщення або виявлення необлікових площ під час відповідних інспекцій.
Нагадаємо, в Україні в неділю, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.
У Києві через 51 аварію на тепломережах до опалення не підключено 104 будинки.
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