У Житомирській колонії в’язнів безпідставно змушували працювати та не лікували, - ГПУ
"Упродовж останніх двох років засуджені безпідставно використовувалися для виконання робіт без укладення трудових договорів. В установі не здійснювалося лікування в’язнів. Відсутні найнеобхідніші ліки та засоби для надання медичної допомоги. Більшість житлових, побутових та виробничих приміщень перебувають в антисанітарному стані", - зазначає Генпрокуратура.
Такі умови можна розцінювати як нелюдське поводження з людьми, за даними ГПУ.
В колонії існує "певна система незаконного впливу на в’язнів групи засуджених з числа злісних порушників режиму", встановило відомство .
Зазначається, що "порушники режиму" намагалися "відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади".
Ці особи, за даними ГПУ, мали покращені умови проживання: кімнати були обладнано індивідуальним опаленням, меблями та побутовими приладами.
"Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Полтавської області під час перевірки виправних колоній регіону виявила, що до буйних ув'язнених тут можуть використовувати рогачі з шипами. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
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