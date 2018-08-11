У Житомирській колонії в’язнів безпідставно змушували працювати та не лікували, - ГПУ

У Житомирській виправній колонії №4 під час перевірки виявили систематичні порушення законодавства: в’язнів безпідставно використовували для виконання робіт та не лікували.

"Упродовж останніх двох років засуджені безпідставно використовувалися для виконання робіт без укладення трудових договорів. В установі не здійснювалося лікування в’язнів. Відсутні найнеобхідніші ліки та засоби для надання медичної допомоги. Більшість житлових, побутових та виробничих приміщень перебувають в антисанітарному стані", - зазначає Генпрокуратура.

Такі умови можна розцінювати як нелюдське поводження з людьми, за даними ГПУ.

В колонії існує "певна система незаконного впливу на в’язнів групи засуджених з числа злісних порушників режиму", встановило відомство .

Зазначається, що "порушники режиму" намагалися "відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади".

Ці особи, за даними ГПУ, мали покращені умови проживання: кімнати були обладнано індивідуальним опаленням, меблями та побутовими приладами.

"Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Полтавської області під час перевірки виправних колоній регіону виявила, що до буйних ув'язнених тут можуть використовувати рогачі з шипами. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.