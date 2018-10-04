CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо Оперативної групи Національної поліції при штабі АТО надійшло повідомлення про зникнення чотирьох цивільних осібПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні АТО на Луганщині зникли четверо цивільних
Зниклих шукає поліція
Фото:volynnews.com
Про це повідомляє прес-центр сил АТО.
Йдеться про мешканців населеного пункту Піщане Станично-Луганського району Луганської області, які виїхали раніше на автомобілі Нива Шевроле у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись.
На даний час представниками Національної поліції проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження цих людей.
Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель у понеділок, 9 квітня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.
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10 04 2018 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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