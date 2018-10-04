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У зоні АТО на Луганщині зникли четверо цивільних

Зниклих шукає поліція
До Оперативної групи Національної поліції при штабі АТО надійшло повідомлення про зникнення чотирьох цивільних осіб
У зоні АТО на Луганщині зникли четверо цивільних Фото:volynnews.com

Про це повідомляє прес-центр сил АТО.

Йдеться про мешканців населеного пункту Піщане Станично-Луганського району Луганської області, які виїхали раніше на автомобілі Нива Шевроле у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись.

На даний час представниками Національної поліції проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження цих людей.

Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель у понеділок, 9 квітня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.

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10 04 2018 22:56
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