Уболівальники за добу розкупили всі доступні квитки на ЧС-2018 в Росії

На чемпіонат світу з футболу 2018 року, який пройде влітку в Росії, за добу після відновлення продажів розкуплено майже 160 тис. квитків (98% від квоти).

У рамках другого раунду першого етапу продажу квитків купили 159 402 квитки. Доступними залишилися тільки квитки, спеціально призначені для осіб з інвалідністю, маломобільних осіб та осіб з надмірною вагою, повідомляє сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

51% заявок на квитки надійшло з Росії, відповідно, 49% - від уболівальників з інших країн. Найбільший інтерес до квитків демонструють уболівальники з Аргентини, Мексики, США, Бразилії, Колумбії, Китаю, Австралії, Німеччини й Індії.

Другий раунд першого етапу продажу запустили 16 листопада о 13:00 за київським часом. Продажі квитків на матчі світової першості проходять у декілька етапів. Другий етап продажів відкриється після офіційного жеребкування фінального етапу чемпіонату світу. Він відбудеться 1 грудня 2017 року.

Відзначимо, що напередодні визначилися всі 32 команди, які зіграють на чемпіонаті світу. На світовій першості виступлять збірні Росії, Бельгії, Німеччини, Англії, Іспанії, Польщі, Ісландії, Сербії, Франції, Португалії, Швейцарії, Швеції, Хорватії, Данії (Європа); Бразилії, Уругваю, Колумбії, Аргентини, Перу (Південна Америка); Мексики, Коста-Рики, Панами (Північна і Центральна Америка); Австралії, Ірану, Японії, Південної Кореї, Саудівської Аравії (Азія); Нігерії, Єгипту, Марокко, Тунісу, Сенегалу (Африка).

Нагадаємо, що в Москві відбулася презентація офіційного м'яча чемпіонату світу з футболу 2018 року.