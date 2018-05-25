ПОЛІТИКА НОВИНИОсоба чоловіка, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури, встановлена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Убивство депутата в Черкасах: Поліція встановила особу нападника
Наразі чоловік, що підозрюється у вбивстві, перебуває в лікарні під конвоєм
Фото: npu.gov.ua
Ним виявився підприємець, знайомий депутата, повідомив "112 Україна" речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Встановили особу чоловіка, підозрюваного у вбивстві заступника мера Черкас, депутата облради Сергія Гури. Це його знайомий, підприємець", - повідомили у поліції.
Наразі відомо, що чоловік перебуває у лікарні під конвоєм.
Нагадаємо, в інциденті у Черкасах застрелили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру.
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25 05 2018 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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