Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Убивство депутата в Черкасах: Поліція встановила особу нападника

Наразі чоловік, що підозрюється у вбивстві, перебуває в лікарні під конвоєм
Особа чоловіка, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури, встановлена.
Убивство депутата в Черкасах: Поліція встановила особу нападника Фото: npu.gov.ua

Ним виявився підприємець, знайомий депутата, повідомив "112 Україна" речник Нацполіції  Ярослав Тракало.

"Встановили особу чоловіка, підозрюваного у вбивстві заступника мера Черкас, депутата облради Сергія Гури. Це його знайомий, підприємець", - повідомили у поліції.

Наразі відомо, що чоловік перебуває у лікарні під конвоєм.

Нагадаємо, в інциденті у Черкасах застрелили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2018 18:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.