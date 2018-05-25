Убивство депутата в Черкасах: Поліція встановила особу нападника Наразі чоловік, що підозрюється у вбивстві, перебуває в лікарні під конвоєм

Особа чоловіка, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури, встановлена.

Фото: npu.gov.ua

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