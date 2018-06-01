Убивство Ноздровської: поліція вчергове відзвітувала про перебіг розслідування У поліції стверджують, що, незважаючи на свята, продовжують активні розшукові заходи

У Вишгородському відділі поліції ввечері у суботу, 6 січня, завершилося чергове заслуховання результатів роботи слідчо-оперативної групи за фактом вбивства Ірини Ноздровської.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Про це повідомив голова Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Керівник Нацполіції розповів, що працівники поліції, незважаючи на свята, продовжують активні розшукові заходи задля встановлення обставин вбивства, ймовірних свідків та особи, яка скоїла злочин. "Ми не можемо втрачати час", – зазначив він. Нагадаємо, 4 січня у Вишгороді пройшло перше засідання спеціального координаційного штабу з розслідування вбивства правниці Ірини Ноздровской.

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