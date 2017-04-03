Учасники блокади на Донбасі пропустили вантажний потяг

Руху поїзда ніхто не перешкоджає, також у рухомому складі немає сторонніх осіб

Заблокований вантажний поїзд на перегоні Шипілове – Світланове 4 березня відновив рух.

"Сьогодні, 4 березня, об 11:56 відновив рух локомотив та 57 порожніх вагонів, що були заблоковані 25 січня сторонніми особами на перегоні Шипілове – Світланове", - йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що підготовка поїзда до відправлення розпочалась сьогодні об 11:35, учасники блокади не заважали залізничникам. Колії були очищені від сторонніх предметів.

"Усі заходи з підготовки до відправлення поїзда проходили під контролем правоохоронних органів, які й надалі будуть контролювати його курсування. О 12:26 поїзд прибув на станцію Світланове та продовжив курсування до станції Ниркове", - підкреслили в Укрзалізниці.

Як повідомив машиніст, руху поїзда ніхто не перешкоджає, також у рухомому складі немає сторонніх осіб.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.