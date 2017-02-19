Учасники блокади намагаються поставити намети в центрі Києва, - онлайн-трансляція

Протестувальники заявили про намір залишитися на цій вулиці до виконання всіх вимог і пообіцяли встановити наметове містечко

У центрі Києва на перетині вулиць Банкова та Інститутська проходить стихійний мітинг, учасники якого намагаються встановити намети.

Представники ОУН, ряду націоналістичних рухів, а також учасники блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями озвучили ряд вимог до влади, зокрема, про прийняття закону про блокаду торгівлі з окупованими територіями.

Всього учасників акції близько 300 осіб. Багато з них тримають прапори різних рухів, у багатьох прикриті обличчя. У район проведення акції завезли звукопідсилюючу апаратуру, з гучномовців лунають патріотичні пісні.

Нагадаємо, що біля Стели Незалежності у центрі Києва сьогодні, 19 лютого, розпочалася акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.