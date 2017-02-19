Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Учасники блокади намагаються поставити намети в центрі Києва, - онлайн-трансляція

Протестувальники заявили про намір залишитися на цій вулиці до виконання всіх вимог і пообіцяли встановити наметове містечко
У центрі Києва на перетині вулиць Банкова та Інститутська проходить стихійний мітинг, учасники якого намагаються встановити намети.
Учасники блокади намагаються поставити намети в центрі Києва, - онлайн-трансляція Фото: Олег Богачук / Цензор.НЕТ

Представники ОУН, ряду націоналістичних рухів, а також учасники блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями озвучили ряд вимог до влади, зокрема, про прийняття закону про блокаду торгівлі з окупованими територіями.

Всього учасників акції близько 300 осіб. Багато з них тримають прапори різних рухів, у багатьох прикриті обличчя. У район проведення акції завезли звукопідсилюючу апаратуру, з гучномовців лунають патріотичні пісні.

Нагадаємо, що біля Стели Незалежності у центрі Києва сьогодні, 19 лютого, розпочалася акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2017 19:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat