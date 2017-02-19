CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва на перетині вулиць Банкова та Інститутська проходить стихійний мітинг, учасники якого намагаються встановити намети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасники блокади намагаються поставити намети в центрі Києва, - онлайн-трансляція
Протестувальники заявили про намір залишитися на цій вулиці до виконання всіх вимог і пообіцяли встановити наметове містечко
Фото: Олег Богачук / Цензор.НЕТ
Представники ОУН, ряду націоналістичних рухів, а також учасники блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями озвучили ряд вимог до влади, зокрема, про прийняття закону про блокаду торгівлі з окупованими територіями.
Всього учасників акції близько 300 осіб. Багато з них тримають прапори різних рухів, у багатьох прикриті обличчя. У район проведення акції завезли звукопідсилюючу апаратуру, з гучномовців лунають патріотичні пісні.
Нагадаємо, що біля Стели Незалежності у центрі Києва сьогодні, 19 лютого, розпочалася акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.
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