Угорщина поки що не розблокувала саміт Україна-НАТО, - ОНОВЛЕНО
Це стало можливим після того, як Угорщина розблокувала проведення заходу.
"Саміт ЄС-Україна попередньо призначено на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен залишитися на саміт НАТО 11-12 липня. Угорщина дозволяє", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.
Оновлення: Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Угорщина продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні голів держав і урядів.
"Про проведення комісії Україна-НАТО на рівні голів держав і урядів (рішення) на цей час ще не прийнято. На жаль, угорці блокують", - сказала вона в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер.
Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна буде продовжувати конструктивний діалог. Вона сподівається на те, що Угорщина змінить своє рішення.
Віце-прем'єр також зазначила, що українська сторона проводить комунікацію і з іншими партнерами-учасниками Альянсу щодо позиції Угорщини.
Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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