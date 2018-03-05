Угорщина поки що не розблокувала саміт Україна-НАТО, - ОНОВЛЕНО

"Саміт ЄС-Україна призначено на 9 липня. Це означає, що Порошенко повинен залишитися на саміт НАТО 11-12 липня"

Саміт НАТО в Брюсселі 11-12 липня може відбутися за участю президента України Петра Порошенка.

Це стало можливим після того, як Угорщина розблокувала проведення заходу.

"Саміт ЄС-Україна попередньо призначено на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен залишитися на саміт НАТО 11-12 липня. Угорщина дозволяє", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Оновлення: Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Угорщина продовжує блокувати проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні голів держав і урядів.

"Про проведення комісії Україна-НАТО на рівні голів держав і урядів (рішення) на цей час ще не прийнято. На жаль, угорці блокують", - сказала вона в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна буде продовжувати конструктивний діалог. Вона сподівається на те, що Угорщина змінить своє рішення.

Віце-прем'єр також зазначила, що українська сторона проводить комунікацію і з іншими партнерами-учасниками Альянсу щодо позиції Угорщини.